Chengdu Guibao Science Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Chengdu Guibao Science & haben wir diese Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigte, was unserer Meinung nach zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Chengdu Guibao Science & zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Chengdu Guibao Science & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Chengdu Guibao Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,1 Prozent erzielt, was 6,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -6,66 Prozent, wobei Chengdu Guibao Science & aktuell 6,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Guibao Science & liegt mit einem Wert von 20,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Mit einer Dividende von 1,86 % ist Chengdu Guibao Science & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,93 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.