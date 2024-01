Chengdu Guibao Science Aktie: Was für ein Plan!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei Chengdu Guibao Science & zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Chengdu Guibao Science & mit einer Rendite von -0,1 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,13 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit 7,03 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Chengdu Guibao Science & wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Gemengelage erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung.

Fundamental betrachtet weist Chengdu Guibao Science & mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,65 ähnliche Werte wie der Branchendurchschnitt auf. Die Aktie wird daher auf fundamentaler Basis als neutral bewertet.