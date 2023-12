Chengdu Guibao Science Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vor allem positiv über die Aktie von Chengdu Guibao Science & diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab jedoch, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was zu einer negativen Bewertung führte. Somit erhält die Aktie von Chengdu Guibao Science & ein schlechtes Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Guibao Science & bei einem Wert von 20. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Dabei ergibt sich für Chengdu Guibao Science & ein RSI-Wert von 60,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI.