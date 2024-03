Chengdu Guibao Science Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) des Chengdu Guibao Science & liegt bei 56,89, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von Chengdu Guibao Science & eine Rendite von -14,62 Prozent erzielt, was 6,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Chemikalien" liegt die Rendite mit -20,87 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,87 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung wird eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.