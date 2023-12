Chengdu Guibao Science Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Chengdu Guibao Science &-Aktie wird basierend auf einer technischen Analyse neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 16,76 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 16,46 CNH lag, was einem Unterschied von -1,79 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chengdu Guibao Science & nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Der Unterschied beträgt lediglich 0,05 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Guibao Science & einen Wert von 20 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie auch hier neutral bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat sich die Performance von Chengdu Guibao Science & im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als überdurchschnittlich erwiesen. Mit einer Rendite von -0,1 Prozent liegt sie 8 Prozent über dem Durchschnitt, während die "Chemikalien"-Branche im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -7,98 Prozent erzielte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.