Chengdu Guibao Science Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Chengdu Guibao Science & in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht stark im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zeigen, dass über Chengdu Guibao Science & in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Chengdu Guibao Science & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, weist auf eine Überbewertung der Aktie hin, mit einem Niveau von 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 69,69 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Investoren, die in die Aktie von Chengdu Guibao Science & investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 1,86 % erzielen, was 0,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividenden des Unternehmens fallen daher nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.