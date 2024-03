Chengdu Guibao Science Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chengdu Guibao Science & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Chengdu Guibao Science & momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Einstufung der Aktie hin.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Chengdu Guibao Science &-Aktie bei 14,5 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Chengdu Guibao Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,62 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Aktie um +9,19 Prozent über dem Durchschnitt und auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor zeigt sich eine Überperformance von 9,19 Prozent. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.