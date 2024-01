Chengdu Galaxy Magnets Aktie: Da braut sich was zusammen!

Chengdu Galaxy Magnets schüttet eine Dividendenrendite von 2,22 % aus, was 1,2 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 17,87 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,03 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -10,3 % und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,5 CNH, was zu einem Abstand von -8,4 % führt und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Galaxy Magnets bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.