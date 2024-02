Chengdu Fusen Noble House Industrial Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Dividendenrendite der Chengdu Fusen Noble-house Industrial-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,58 Prozent, was 4,16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, ist Spezialität Einzelhandel, mit einem durchschnittlichen Wert von 2,42 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Chengdu Fusen Noble-house Industrial bei 2,33 Prozent, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,44 Prozent und auch hier liegt Chengdu Fusen Noble-house Industrial mit 17,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine wichtige Einschätzung zur Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Chengdu Fusen Noble-house Industrial zeigte sich eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Die Redaktion leitet daraus eine "Schlecht"-Bewertung ab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chengdu Fusen Noble-house Industrial wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI wird das Wertpapier daher als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Chengdu Fusen Noble-house Industrial hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Chengdu Fusen Noble-house Industrial-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Gut"-Rating.