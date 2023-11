Chengdu Fusen Noble House Industrial Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Für Chengdu Fusen Noble-house Industrial liegt der RSI bei 53,45, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,45 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Chengdu Fusen Noble-house Industrial beträgt das aktuelle KGV 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ist dies ein neutraler Wert, da vergleichbare Unternehmen ein KGV von 0 aufweisen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Chengdu Fusen Noble-house Industrial in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Chengdu Fusen Noble-house Industrial derzeit -1,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -1,68 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.