Chengdu Fusen Noble House Industrial Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Chengdu Fusen Noble-house Industrial ist insgesamt besonders positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Online-Foren der vergangenen zwei Wochen hervor. In diesen Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chengdu Fusen Noble-house Industrial derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialitätseinzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (5,99 % gegenüber 2,17 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Fusen Noble-house Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,67 CNH. Der letzte Schlusskurs (12,98 CNH) weicht davon um -5,05 Prozent ab, was zu einer Bewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (13,34 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,7 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Chengdu Fusen Noble-house Industrial in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 2,59 Prozent gestiegen sind, was einer Outperformance von +19,46 Prozent entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 7,5 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 14,55 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.