Chengdu Expressway Co Ltd Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Chengdu Expressway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt das Unternehmen damit 11,08 Prozent über dem Durchschnitt (-3,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,45 Prozent, und Chengdu Expressway liegt aktuell 6,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Chengdu Expressway eine Dividendenrendite von 10,58 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt +2. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Expressway beträgt 5,38, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Verkehrsinfrastruktur" von 13. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".