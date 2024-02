Chengdu Expressway Co Ltd Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Trip.Com Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Expressway liegt derzeit bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,11 für Verkehrsinfrastrukturunternehmen deutlich darunter liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Expressway-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,91 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,05 HKD weicht um +7,33 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,93 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,22 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Chengdu Expressway-Aktie insgesamt eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chengdu Expressway-Aktie beträgt 70, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 34,69, was für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Chengdu Expressway eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Chengdu Expressway-Aktie anhand der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz im Internet unterschiedliche Bewertungen erhält, was auf eine uneinheitliche Einschätzung der Aktie hinweist.