Chengdu Expressway Co Ltd Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Chengdu Expressway schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Mit einer Dividendenrendite von 10,58 % liegt sie 2,25 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 8,33 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Expressway liegt bei 5,38, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Somit erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Chengdu Expressway in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 7,29 % erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 8,27 % liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Chengdu Expressway derzeit bei 1,89 HKD, was +0,53 % über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -1,05 % beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.