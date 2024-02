Chengdu Expressway Co Ltd Aktie: So schnell kann es gehen

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weder mehr noch weniger Aufmerksamkeit erregt als üblich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie der Chengdu Expressway ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Chengdu Expressway mit einem Abstand von +8,85 Prozent vom GD200 (1,92 HKD) ein gutes Signal darstellt. Auch der GD50 mit einem Kurs von 1,94 HKD weist mit einem Abstand von +7,73 Prozent ein gutes Signal auf. Unterm Strich wird der Kurs der Chengdu Expressway-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 6,01 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,1, was zu einer guten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt in beiden Fällen eine neutrale Bewertung für die Chengdu Expressway-Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie der Chengdu Expressway basierend auf der Sentiments- und Buzz-Analyse, der technischen und fundamentalen Analyse sowie dem Relative Strength Index.