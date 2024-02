Chengdu Expressway Co Ltd Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Chengdu Expressway. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht auffällig. Dadurch erhält die Chengdu Expressway-Aktie ein "Neutral"-Rating im Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 10,42 Prozent, was 2,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent (Branche: Verkehrsinfrastruktur) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Expressway-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,92 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,09 HKD liegt, was einer Abweichung von +8,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +7,73 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Chengdu Expressway-Aktie basierend auf der Dividendenpolitik und der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.