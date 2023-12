Chengdu Corpro Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Relief Therapeutics Holding":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Chengdu Corpro war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab keine negativen Diskussionen über das Unternehmen und die neuesten Nachrichten waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chengdu Corpro eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Chengdu Corpro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 22,98 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,4 CNH weicht daher um -6,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 22,17 CNH erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und das Interesse der Anleger an Chengdu Corpro wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Chengdu Corpro momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Chengdu Corpro daher gemäß dieser Analysen ein gemischtes Rating von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" für die Anlegerstimmung, die einfache Charttechnik und den RSI.