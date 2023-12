Chengdu Corpro Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse des Aktienkurses von Chengdu Corpro zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,36 CNH 5,44 Prozent unter dem GD200 (22,59 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 22,25 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Chengdu Corpro als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Chengdu Corpro in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,96 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 19,15 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Chengdu Corpro um 27,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 40,38 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,83, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Chengdu Corpro in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Corpro mit einem Wert von 52,2 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.