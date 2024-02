Chengdu B-Ray Medio Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Chengdu B-ray Media-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,39 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,68 CNH lag, was einem Unterschied von -13,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,85 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-3,51 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen gegenüber Chengdu B-ray Media. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7-Wert beträgt 6,8 (Gut) und der RSI25-Wert 51,51 (Neutral). Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Somit erhält die Chengdu B-ray Media-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.