Chengdu B-Ray Medio Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Chengdu B-ray Media wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, liegt dieser bei 5,6 CNH. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 4,76 CNH, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,36 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,19 Prozent führt. Auf Basis dieser Analysen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chengdu B-ray Media bei 96,3 liegt, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Bewertung als "Gut".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Kriterium führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Insgesamt erhält Chengdu B-ray Media daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".