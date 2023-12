Chengdu B-Ray Medio Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI-Wert für Chengdu B-ray Media 98,8 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 63, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Chengdu B-ray Media in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Tendenz, und die Aktie erhält daher eine Bewertung von "Gut". Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Chengdu B-ray Media von 4,89 CNH eine Entfernung von -13,14 Prozent vom GD200 (5,63 CNH) auf, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 5,35 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.