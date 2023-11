Chengdu B-Ray Medio Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Anleger-Stimmung bei Chengdu B-ray Media ist insgesamt sehr positiv, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 4 negative Signale und 0 positive Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesen Ergebnissen ergibt sich eine "Schlecht" Empfehlung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 87,88, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen werden ebenfalls analysiert, um neue Einschätzungen für Aktien zu gewinnen. In Bezug auf Chengdu B-ray Media zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 5,67 CNH, wobei der aktuelle Schlusskurs (5,32 CNH) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Chengdu B-ray Media-Aktie.