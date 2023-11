Chen Lin Education Holdings Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chen Lin Education-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI neutral, mit einem Wert von 56,92. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse für Chen Lin Education.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chen Lin Education-Aktie also auch auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.