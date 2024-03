Chen Hsong Aktie: Ein handfester Grund

Die Chen Hsong hat laut der technischen Analyse derzeit eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,5 HKD, während der Aktienkurs bei 1,31 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,33 HKD zeigt eine Abweichung von -1,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Industrie" hat die Chen Hsong in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,84 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,23 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Chen Hsong mit 15,61 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chen Hsong-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 von 56 führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chen Hsong.