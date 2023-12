Chen Hsong Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktienanalyse der Chen Hsong ergab gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,65 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,41 HKD lag, was einem Abstand von -14,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,48 HKD, was einer Differenz von -4,73 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Dividendenrendite von Chen Hsong liegt derzeit bei 7,71 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Daher wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung gegenüber Chen Hsong, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 7, was bedeutet, dass die Börse 7,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Chen Hsong zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Chen Hsong, basierend auf technischer, fundamentaler und Anlegeranalyse.