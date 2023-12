Chen Hsong Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten beiden Wochen wurde Chen Hsong von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Chen Hsong mit einer Rendite von 1,31 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit der "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,01 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Chen Hsong mit 3,32 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chen Hsong-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 38, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI bei 58,82 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Chen Hsong basierend auf dem RSI.

Mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent hat Chen Hsong derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,31 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Chen Hsong kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chen Hsong jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chen Hsong-Analyse.

Chen Hsong: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...