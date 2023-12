ChenGuang Biotech Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Chenguang Biotech-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,21 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,9 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum 200-Tage-Durchschnittskurs bei -20,42 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der 50-Tage-Durchschnittskurs weist mit 13,77 CNH einen Abstand von -6,32 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Schlecht" aus technischer Sicht.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Chenguang Biotech derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche stellt dies eine neutrale Einschätzung dar, da es weder als unterbewertet noch als überbewertet gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chenguang Biotech-Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für den 7-Tage-RSI und zu einer neutralen Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -27,07 Prozent erzielt, was 22,13 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche liegt Chenguang Biotech um 22,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.