ChenGuang Biotech Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Chenguang Biotech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 15,77 CNH gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,63 CNH, was einer Abweichung von -19,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,41 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wurde eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz für die Chenguang Biotech-Aktie festgestellt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erhielt eine positive Bewertung, was wiederum zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde über Chenguang Biotech, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Chenguang Biotech-Aktie mit -27,07 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") und deutlich unter der mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.