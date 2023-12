ChenGuang Biotech Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chenguang Biotech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,93 CNH, während der Kurs der Aktie (13,43 CNH) um -15,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,49 CNH, was einer Abweichung von -0,44 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Chenguang Biotech beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,12 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent (Branche: Nahrungsmittel). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chenguang Biotech bei einem Wert von 14, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.