Chemung Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index für die Aktie der Chemung zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chemung-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,28 und ein Wert für den RSI25 von 22,12. Beide Werte bedeuten eine "Gut"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Aktie von Chemung aktuell bei 3,08 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 135,24 Prozentpunkten. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Auf fundamentaler Basis ist die Aktie von Chemung im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,76 ergibt sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,94. Daher lautet die fundamentale Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Chemung war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es konnten keine negativen Diskussionen festgestellt werden. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chemung gesprochen. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Gut". Als Gesamtergebnis ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.