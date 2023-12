Chemung Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Chemung-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 4, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 24 liegt. Auch hier ist die Chemung-Aktie überverkauft und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chemung.

Im Branchenvergleich erzielte Chemung in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 1,1 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Chemung im Branchenvergleich eine Outperformance von +3,78 Prozent erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Chemung 6,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Chemung eine starke Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls zum Gesamtergebnis "Gut" führt.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chemung bei 7,76, was unter dem Branchendurchschnitt (15,49) liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien heraus betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.