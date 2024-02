Chemung Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Chemung-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 41,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,5 USD liegt, was einem Unterschied von +6,15 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 47,82 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Vergleicht man die fundamentale Bewertung von Chemung mit dem Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken, so ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,01, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,62 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, so zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Chemung-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,8 Prozent, was jedoch 151415 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,31 Prozent, wobei Chemung aktuell 8,11 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.