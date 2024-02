Chemring-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Chemring Group":

Chemring wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, waren überwiegend positiv.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" kann Chemring mit einer Rendite von 28,31 Prozent punkten, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent, doch auch hier liegt Chemring mit 26,79 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 1,98 % liegt Chemring jedoch 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 Analystenbewertungen für die Chemring-Aktie abgegeben, wovon beide Bewertungen "Gut" waren. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Chemring-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 370 GBP, was ein Aufwärtspotential von 4,67 Prozent bedeutet. Somit wird eine "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier abgeleitet. Insgesamt erhält Chemring also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.