Chemring Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Chemring-Aktie ist positiv, da sie insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten hat. In den letzten Monaten wurde die Aktie auch als "Gut" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 370 GBP, was einer potenziellen Performance von 4,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chemring-Aktie um 21,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,81 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Chemring in sozialen Medien berichtet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chemring bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,44 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Chemring-Aktie von Analysten, technischer Analyse, Anleger-Stimmung und fundamentalen Kriterien als "Gut" bewertet.