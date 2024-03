Chemring Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Chemring Group":

Der Aktienkurs von Chemring hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 2,05 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,74 Prozent für Chemring bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Chemring mit einer Rendite von 3,92 Prozent im letzten Jahr um 20,87 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Chemring ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,3 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche (KGV 164,87) einer Unterbewertung um 84 Prozent entspricht. Aus Sicht der fundamentalen Analyse ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Chemring festzustellen war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab und das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger stand.

Die Einschätzung der Analysten für Chemring ist ebenfalls positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 2 mal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig ein Rating von "Gut" ergibt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 3,35 Prozent und ein mittleres Kursziel von 370 GBP, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt kann die Bewertung von institutionellen Analysten für die Aktie von Chemring als "Gut" eingestuft werden, basierend auf der langfristigen und kurzfristigen Analyse sowie der Kursentwicklung.