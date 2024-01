Chemring Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Chemring Group":

Die Aktie von Chemring zeigt sich laut fundamentalen und technischen Analysen in einem guten Licht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,37, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eine Unterbewertung signalisiert. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 18,92 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie eine Outperformance von 14,93 Prozent im Branchenvergleich erzielt. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Chemring mit 2 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 % schlechter ab. Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, das die Aktie mit einem "Gut"-Rating aus fundamentalen und technischen Gründen, aber einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividendenrendite bewertet.