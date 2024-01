Chemring ADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie der Chemring wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet. Es gab 2 positive Bewertungen und keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat wurden 1 positive und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 370 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 6,32 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Chemring beträgt derzeit 2 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 % liegt. Diese Differenz von 2,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Schlusskurs der Chemring-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 292,63 GBP, was einer Abweichung von +18,92 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt mit 318 GBP über dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie der Chemring basierend auf den Analystenbewertungen, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.