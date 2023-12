Chemring ADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Analystenmeinungen zur Chemring Aktie sind in den letzten 12 Monaten insgesamt positiv. Von den analysierenden Experten erhielt das Unternehmen 2 Kaufempfehlungen und wurde neutral bewertet. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie von 1 Analysten als gut eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 370 GBP, was eine Entwicklung von 5,11 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Analysen wird die Chemring Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 26,37 insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 2 %, was im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag darstellt. Hier erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (7,5 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (23,46 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Chemring auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt fällt die Bewertung für die Chemring Aktie positiv aus, basierend auf den Analysen der Analysten, der fundamentalen Kennzahlen und des Relative Strength Index.