Chemring ADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die britische Chemring Group plc, ein Hersteller von Konzernen, hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 25,25 % erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Chemring damit 16,85 % über dem Durchschnitt (8,4 %). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 6,77 %. Chemring liegt aktuell 18,48 % über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Chemring weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,98 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Luft- und Raumfahrt und Verteidigung") von 4,38 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,4 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist das Anleger-Sentiment. Zuletzt stand auch die Aktie von Chemring im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Chemring. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Chemring als "Gut"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 370 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 9184,82 %, da der Schlusskurs derzeit 3.985 GBP beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chemring ADR-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chemring ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chemring ADR-Analyse.

Chemring ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...