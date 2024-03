Chemours Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die aktuelle Dividendenrendite der Chemours-Aktie beträgt 3,28 Prozent, was 8327,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chemours gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Chemours-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Chemours-Aktie beträgt 58,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 59,02 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Chemours als unterbewertet angesehen, mit einem KGV von 11,82, was insgesamt 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 75,35 im Segment "Chemikalien". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".