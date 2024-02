Chemours Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Chemours hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -4,39 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,2 Prozent verzeichnet, konnte Chemours mit einer Rendite von 2,81 Prozent deutlich zulegen. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Chemours ist jedoch insgesamt besonders negativ. Diskussionen in den sozialen Medien und Foren zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu der Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Chemours aktuell 3,37 Prozent in Relation zum Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 3,88 Prozent. Daher erhält Chemours eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Analysten.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 52,86 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".