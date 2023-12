Chemours Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktie von Chemours wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,3 bewertet, was 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,01. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance anderer Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Chemours bei -4,39 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,32 Prozent verzeichnet, liegt Chemours mit 19,7 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Faktor führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chemours liegt bei 38,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine unterschiedliche Bewertung der Aktie von Chemours basierend auf verschiedenen Faktoren, die auf eine Mischung aus Unterbewertung und mittelmäßiger Performance hindeuten.