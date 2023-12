Chemours Aktie: Grund zur Freude?

Die Chemours-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine gemischte Wertung erhalten. Beginnend mit der Dividendenrendite, liegt sie bei 3,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Auch im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Chemours schlecht ab, mit einer Performance von -4,39 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem Anstieg von 6,42 Prozent bei ähnlichen Aktien in der "Chemikalien"-Branche. Die Analysten geben eine neutrale Bewertung ab, wobei das Kursziel im Durchschnitt bei 34 USD liegt, was zu einer positiven Einschätzung führt. In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,3 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 93,88. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft. Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Chemours-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen schlecht abschneidet, in anderen jedoch positiv bewertet wird.

