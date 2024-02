Chemours Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Chemours-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 28,12 USD lag, was einem Unterschied von -8,58 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 30,76 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 30,34 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -7,32 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Chemours-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 63,06 Punkten liegt, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,26 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Chemours insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Chemours diskutiert, wobei an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Untersuchung von Sentiment und Buzz zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.