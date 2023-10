Chemours Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Eine technische Analyse der Chemours-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,02 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 23,61 USD liegt daher deutlich darunter, mit einer Abweichung von -26,26 Prozent. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (29,58 USD) und dem aktuellen Schlusskurs (-20,18 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analysten Chemours bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist "neutral", bestehend aus 0 "gut", 4 "neutral" und 1 "schlecht". Es gibt jedoch keine aktuellen Updates. Basierend auf einer Kursprognose von 33,8 USD besteht ein Aufwärtspotential von 43,16 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was als positiv bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität ist gestiegen, was auf erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Beide Faktoren führen zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chemours-Aktie beträgt derzeit 8,62 und liegt damit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 (Branche: Chemikalien). Diese Unterbewertung führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentalen Basis.