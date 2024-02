Chemours Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt die Chemours derzeit eine "Neutrale" Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,76 USD, während der Aktienkurs (29,48 USD) um -4,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 30,37 USD entspricht einer Abweichung von -2,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Einstufung führt.

Verglichen mit anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche zeigt die Chemours in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 Prozent. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 796,74 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -805,88 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit 805,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Chemours-Aktie 1 Analystenbewertung, die sich in 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" aufteilt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Chemours, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 40 USD, was auf ein Aufwärtspotential von 35,69 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,48 USD) hindeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Chemours als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 11,82 insgesamt 84 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 75,39 im Segment "Chemikalien". Somit erhält die Aktie aus fundamentalen Analysegesichtspunkten die Einstufung "Gut".