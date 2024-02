Chemours Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Die Analyse ergab interessante Ausprägungen für Chemours. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt sich für Chemours ein "Neutral", da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Chemours beträgt 40 USD, was einer Entwicklung um 43,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die verstärkte negative Diskussion führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende ist Chemours im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8342,85 %) mit einer Dividende von 3,28 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.