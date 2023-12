Chemomab TherapeuticsDRC Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien von Chemomab Therapeutics zeigen sich laut den Analysen von Bankhäusern und der langfristigen Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet neutral. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Chemomab Therapeutics blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Chemomab Therapeutics einen Wert von 1,19 USD auf, während die Aktie selbst bei 0,55 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -53,78 Prozent liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Stand von 0,65 USD eine negative Entwicklung von -15,38 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Chemomab Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Chemomab Therapeutics einen Wert von 28,57, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25 liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.