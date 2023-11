Chemomab TherapeuticsDRC Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Anleger: Die Analyse der Social-Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chemomab Therapeutics eingestellt waren. Es gab zehn positive, drei negative und einen unklaren Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Chemomab Therapeutics eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird dem Unternehmen von den Anlegern also ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Chemomab Therapeutics herangezogen. Der RSI7 liegt bei 70,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Chemomab Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Chemomab Therapeutics-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktie von Chemomab Therapeutics nur eine schwache Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, wodurch das Unternehmen insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Chemomab Therapeutics liegt bei 0,559 USD, was einer Entfernung von -57 Prozent vom GD200 (1,3 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,78 USD, was einem Abstand von -28,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält der Kurs der Chemomab Therapeutics-Aktie also ein "Schlecht"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.