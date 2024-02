Chemomab TherapeuticsDRC Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Chemomab Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von Chemomab Therapeutics zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chemomab Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,6 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -41,18 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,21 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chemomab Therapeutics liegt bei 38,38, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

